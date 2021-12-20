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В начальной школе в Вашингтоне поставили «спектакль про Холокост» с расстрелами и Гитлером

Весь мир
В начальной школе в Вашингтоне поставили «спектакль про Холокост» с расстрелами и Гитлером
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Вашингтон, 20 декабря. Сотрудницу школы Уоткинса, в районе Капитолийского холма на юго-востоке Вашингтона отправили в административный отпуск после утренника, который она организовала в одном из третьих классов.

Библиотекарь дала указание третьеклассникам воспроизвести Холокост, в том числе попросила их вырыть ямы для массовых захоронений и изобразить расстрелы евреев. Один из учеников изображал Адольфа Гитлера. Примечательно, что эта роль досталась ребенку из еврейской семьи. По словам одного из родителей ученика, ему было велено притвориться, что он покончил с собой, как это сделал Гитлер.

Другой третьеклассник играл и нацистского палача, который «расстреливал» своих жертв, и узника концлагеря, «умирающего» в газовой камере.

Директор школы Скотт Берковиц принес извинения родителям учеников, которые участвовали в представлении. По его словам, произошедшее является личной инициативой сотрудника школьной библиотеки и не отражает школьную политику по вопросам Холокоста.

«Я хочу признать серьезность этого плохого учебного решения, поскольку ученикам никогда не следует поручать разыгрывать или изображать какие-либо злодеяния, особенно геноцид, войну или убийство. Этот урок никоим образом не поддерживается руководством школы или учебной программой округа Колумбия», — заявил он.

Берковиц, сообщил, что сотрудник, ответственный за постановку был отправлен в административный отпуск на время расследования этого дела. Этот эпизод также был передан в Центральную группу реагирования округа по вопросам справедливости, которая обычно реагирует на инциденты, связанные с ненавистью и предвзятостью.

Шесть подростков угрожали массовым расстрелом в одной из школ в Мичигане
World press photo / © Jeremy Hogan

Сообщается, что во время работы над постановкой сотрудница библиотеки, которую родители третьеклассников опознали как Кимбирлинн Юрковски, делала антисемитские заявления. Один из родителей рассказал, что, на вопрос детей почему немцы это сделали, сотрудница ответила, что это «потому, что евреи испортили Рождество».

Кроме того, женщина попросила детей не рассказывать о том, чем они занимались в библиотеке, что вызвало дополнительную волну гнева среди родителей участвовавших в постановке учеников.

Пресс-секретарь Энрике Гутьеррес заявил, что официальные лица школьного округа начали расследование реконструкции Холокоста.

«Это не было утвержденным планом урока, и мы искренне приносим извинения нашим ученикам и семьям, которые подверглись этому инциденту», — заявил он.

После произошедшего весь класс был направлен на прием к школьному психологу, чтобы дети смогли обсудить произошедшее с ним.

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