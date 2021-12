В начальной школе в Вашингтоне поставили «спектакль про Холокост» с расстрелами и Гитлером

Вашингтон, 20 декабря. Сотрудницу школы Уоткинса, в районе Капитолийского холма на юго-востоке Вашингтона отправили в административный отпуск после утренника, который она организовала в одном из третьих классов.

Библиотекарь дала указание третьеклассникам воспроизвести Холокост, в том числе попросила их вырыть ямы для массовых захоронений и изобразить расстрелы евреев. Один из учеников изображал Адольфа Гитлера. Примечательно, что эта роль досталась ребенку из еврейской семьи. По словам одного из родителей ученика, ему было велено притвориться, что он покончил с собой, как это сделал Гитлер.

Другой третьеклассник играл и нацистского палача, который «расстреливал» своих жертв, и узника концлагеря, «умирающего» в газовой камере.

Директор школы Скотт Берковиц принес извинения родителям учеников, которые участвовали в представлении. По его словам, произошедшее является личной инициативой сотрудника школьной библиотеки и не отражает школьную политику по вопросам Холокоста.

Берковиц, сообщил, что сотрудник, ответственный за постановку был отправлен в административный отпуск на время расследования этого дела. Этот эпизод также был передан в Центральную группу реагирования округа по вопросам справедливости, которая обычно реагирует на инциденты, связанные с ненавистью и предвзятостью.

Сообщается, что во время работы над постановкой сотрудница библиотеки, которую родители третьеклассников опознали как Кимбирлинн Юрковски, делала антисемитские заявления. Один из родителей рассказал, что, на вопрос детей почему немцы это сделали, сотрудница ответила, что это «потому, что евреи испортили Рождество».

Кроме того, женщина попросила детей не рассказывать о том, чем они занимались в библиотеке, что вызвало дополнительную волну гнева среди родителей участвовавших в постановке учеников.

