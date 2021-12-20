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Apple готовится запустить новый iPhone SE в пробное производство

Технологии
Apple готовится запустить новый iPhone SE в пробное производство
apple.com  /  Apple Inc.

Вашингтон, 20 декабря. Компания Apple рассчитывает вывести на рынок новое поколение бюджетной серии iPhone — SE. Модели поступят в производство на пробном этапе.

Техногигант Apple уже представил на рынке смартфон серии SE. Модель третьего поколения бюджетной линейки ожидается на прилавках re:Store уже в следующем году. Смартфоны вот-вот отправятся в пробное производство. Кроме того, компания уже заключила договор с несколькими поставщиками компонентов для будущей новинки. передает портал srnsk.ru.

На этом фоне аналитики оценили будущее iPhone SE. Эксперты уверены, что 1,4 млрд пользователей Android могут массово перейти на бюджетные модели от Apple после поднятия целевой стоимости акций техногиганта.

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apple смартфон iphone se
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