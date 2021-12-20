Объем вложений россиян в крипторынок превысил 5 триллионов рублей

Москва, 20 декабря. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил объем вложений россиян в криптовалюту.

Граждане вложили в крипторынок порядка 5 трлн рублей, отметил он в ходе парламентских слушаний.

Вопросы организации выпуска и оборота криптовалют будут прописаны в отдельном законопроекте либо урегулированы поправками к закону «О цифровых активах».

«ЦФА могут выпускаться с 1 января 2021 года, утилитарные цифровые права — уже сегодня. С учетом того, что выпуск цифровых прав является видом предпринимательской деятельности, граждане будут не вправе выпускать цифровые права (только инвестировать в них)», — цитирует депутата «Криптовалюта.Tech».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее объяснила позицию регулятора в отношении криптовалюты. Она указала на риски, связанные с инвестициями в нестабильные активы.