Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 14:10
14:08
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался принимать коллегу из Франции Макрона
14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
14:05
Происшествия
Петербурженку с сердечным приступом доставили в больницу Сыктывкара после посадки самолета
14:01
Происшествия
Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за организацию несогласованного митинга
14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
13:59
Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
13:51
Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
13:51
Происшествия
Самолет рейса Новосибирск — Петербург экстренно сел из-за сердечного приступа пассажира
13:50
Технологии
Apple разрабатывает планшет для умного дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»

Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 20 декабря. Знаменитая телеведущая Ксения Бородина язвительно высказалась о появлении своего бывшего мужа Курбана Омарова на шоу «Давай поженимся!». Своими мыслями она поделилась в Stories на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков звезды телевидения поинтересовался ее мнение об участии Омарова в шоу на Первом канале. Знаменитость поделилась снимком черной кошки, стоящей задом с поднятым хвостом и на каблуках. Она заявила, что у каждого свой путь.

«Я собираюсь жить так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю», — констатировала Ксения Бородина.

Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»
Prt Scr instagram.com / @borodylia

В одном из декабрьских выпусков шоу «Давай поженимся!» героем стал бывший супруг Ксении Бородиной. Поддержать бизнесмена пришли экс-жена Алла Воденко и сын Омар. Мужчина смог найти спутницу на передаче, ею стала 26-летняя Ксения, которая работает редактором программы.

Слухи о разводе супругов стали появляться в конце июня. Через пару месяцев стала известно, что Омаров и Бородина официально расстались.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»
давай поженимся бородина омаров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать