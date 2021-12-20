Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»

Москва, 20 декабря. Знаменитая телеведущая Ксения Бородина язвительно высказалась о появлении своего бывшего мужа Курбана Омарова на шоу «Давай поженимся!». Своими мыслями она поделилась в Stories на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков звезды телевидения поинтересовался ее мнение об участии Омарова в шоу на Первом канале. Знаменитость поделилась снимком черной кошки, стоящей задом с поднятым хвостом и на каблуках. Она заявила, что у каждого свой путь.

«Я собираюсь жить так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю», — констатировала Ксения Бородина.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

В одном из декабрьских выпусков шоу «Давай поженимся!» героем стал бывший супруг Ксении Бородиной. Поддержать бизнесмена пришли экс-жена Алла Воденко и сын Омар. Мужчина смог найти спутницу на передаче, ею стала 26-летняя Ксения, которая работает редактором программы.

Слухи о разводе супругов стали появляться в конце июня. Через пару месяцев стала известно, что Омаров и Бородина официально расстались.