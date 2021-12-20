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Хореограф Егор Дружинин посетил квартирник кавер-группы «Минус 40»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 12:30
Общество
Хореограф Егор Дружинин посетил квартирник кавер-группы «Минус 40»
Prt Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Салехард, 20 декабря. Кавер-группа «Минус 40» стала участником квартирника, посвященного русской рок-музыке. Звезда телепроекта «Танцы» Егор Дружинин стал специальным гостем концерта.

Вечерний квартирник был посвящен музыке культовых отечественных музыкантов. Так, группа «Минус 40» исполнила каверы на хиты «Машины времени», «Аквариума», «Сплина» и ДДТ. Несмотря на морозы, на концерте собрались десятки поклонников рок-музыки. По словам организаторов, не все слушатели застали пик популярности главных звезд музыкального жанра, передает издание «Север-Пресс».

Среди гостей появился хореограф Егор Дружинин. Незадолго до этого звезда телепроекта «Танцы» посетил премьерный показ музыкальной драмы «Северная легенда», основанной на ненецких преданиях.

Впервые группа «Минус 40» представила слушателям каверы на песни Владимира Высоцкого. Современные музыканты стали все чаще обращаться к знаменитым композициям прошлого ради творчества. На этом фоне продюсер Игорь Крутой высказался о молодых музыкантах и отметил, что время громких хитов уже прошло.

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концерт дружинин минус 40
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