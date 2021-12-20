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Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии

Политика
Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии
 /  bearinthenorth

Москва, 20 декабря. Немецкая партия «Зеленых» совместно с некоторыми странами ЕС пытаются склонить официальный Берлин к антироссийской политике, заявил политолог Александр Рар.

По его словам, в повестку «Зеленых» входят провокационные темы, направленные на выстраивание антироссийского фронта в Германии. Вместе с поляками и прибалтами политсила стремится осуществить разворот внешнеполитического курса ФРГ против РФ, отметил эксперт.

Однако «Зеленым» будет очень просто провернуть подобные планы, уверен Рар. Политолог одной фразой разрушил надежды представителей партии на кардинальные изменения в российско-немецких отношениях. Он напомнил, что социал-демократы во главе с канцлером Германии Олафом Шольцем не позволят допустить реализации подобных планов.

Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии
youtube.com / Pr Scr youtube.com

«Социал-демократы будут, все-таки, продолжать конструктивную и прагматичную линию в отношении России, и не позволят, чтобы кто-то Германию с этого пути сбил», — сказал эксперт.

Недавно представитель «Зеленых» Роберт Хабек выступил с критикой в адрес газопровода «Северный поток — 2». Политик назвал строительство магистрали «геополитической ошибкой», передает Радио Sputnik. Простые немцы осудили его за это высказывание.

В неудобном положении оказалась и новая глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет НСН. Ранее в составе «Зеленых» она выступала против запуска «СП-2», однако сейчас понимает, что социал-демократы не поддержат ее в отказе от проекта.

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Все новости / Политика / Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии
россия германия рар
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