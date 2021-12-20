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19FortyFive: гиперзвуковые ракеты и беспилотники пустят ко дну любой авианосец ВМС США

Армия
19FortyFive: гиперзвуковые ракеты и беспилотники пустят ко дну любой авианосец ВМС США
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 20 декабря. Авианосцы являются самым грозным оружием ВМС США, но они уязвимы перед современными видами вооружений, с помощью которых эти корабли можно пустить ко дну.

Аналитики издания 19FortyFive рассказали, какое вооружение может превратить авианосцы ВМС США в металлолом. Отмечается, что в современном мире серьезную опасность для любых кораблей такого класса представляют подводные беспилотники. Они могут очень долго ждать свою цель и атаковать ее в самый неожиданный момент. Автономность этих дронов и их боевые системы станут головной болью для авианесущих кораблей, передает «ПолитРоссия».

Еще одной серьезной угрозой для авианосцев являются кибератаки. Современные корабли начинены разнообразной электроникой, которую можно легко вывести из строя. Сбои в бортовых системах могут сильно ограничить функциональность корабля во время боя.

19FortyFive: гиперзвуковые ракеты и беспилотники пустят ко дну любой авианосец ВМС США
wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Смертельный урон авианосцам также могут нанести гиперзвуковые ракеты. В настоящее время лишь Россия имеет на вооружении подобные боевые системы. Такие боеприпасы невозможно перехватить, поэтому корабли ВМС США перед ними абсолютно беззащитны.

Авторы статьи пишут, что не менее катастрофическими последствиями для боевых единиц американского флота могут обернуться орбитальные бомбардировки. Речь идет о спутниках, которые могут одновременно идентифицировать и атаковать корабли.

Ранее сообщалось, что Пентагон может сделать ставку на свой авианосец Harry S. Truman в «войне» с Россией на Балтике. При этом эксперты говорят, что шансов на выживание у него будет не очень много из-за российских ракет «Циркон», передает телеканал «360».

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