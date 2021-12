Аргентинские экологи рассказали о причинах массовых беспорядков в провинции Чубут

«Закон о зональности добычи руд» был принят 15 декабря, и уже ночью в административном центре провинции Чубут, городе Росон, начались беспорядки, которые продолжались двое суток. За это время 16 административных зданий (и даже Палеонтологический музей) пострадали, после того как их закидали бутылками с горючей смесью. На данный момент в городе задержано 32 человека, четверо получили ранения. Общественный транспорт между городами Росон и Трелеу не функционирует.

Специальный корреспондент МФАН побеседовала с аргентинскими экологическими активистами, чтобы выяснить, почему жители провинции Чубут бунтуют против промышленного проекта, который мог бы обеспечить им новые рабочие места, и кто виноват в сложившейся ситуации.

Ни золота, ни серебра

«Законом о зональности добычи руд» в центральных провинциях Аргентины была частично разрешена работа золотых приисков и шахт, добывающих медь, серебро и свинец с использованием цианидов. Одной из немногочисленных территорий, где месторождения продолжат функционировать, стали местечки Тельсен и Гастре в провинции Чубут. Местным законодательным органом закон был принят 14 голосами против 11.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

18 лет назад жители Чубута уже выразили свое отношение к этому вопросу. Был проведен специальный референдум, в ходе которого 85% опрошенных высказались против запуска горнорудных предприятий в непосредственной близости от реки Чубут. Однако законодатели предпочли об этом не вспоминать.

«Откаты» против прав человека

Мерседес Помбо 22 года, она учится на философском факультете и активно участвует в деятельности неправительственной организации «Молодежь за климат» (Jóvenes por el clima). Как и следует из названия, организация борется против глобального потепления и за экологию, однако в беседе со специальным корреспондентом МФАН Мерседес подчеркнула, что концепция прав человека — неотъемлемая часть этой борьбы.

Мерседес и ее единомышленники активно включились в противостояние жителей Чубута с властями, и перенесли баталии по поводу «Закона о зональности» в соцсети. В Twitter начал набирать популярность хештег #NoALaMegaminería («Нет — мегашахтам»), и вскоре возмущение плавно перетекло в политическое русло: законодателей в очередной раз обвиняют в пренебрежении демократическими нормами.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

ФАН: Почему принятие «Закона о Зональности» вызвало такую резкую реакцию со стороны жителей Чубута?

Мерседес Помбо: Это типичный случай нарушения прав человека. Один из рудников находится в шести километрах от города Росон, а цианиды, которые используются при выработке золота и серебра, сливаются непосредственно в реку Чубут. Оттуда снабжается питьевой водой половина провинции.

Жители Чубута обозначили проблему еще в 2002 году; но Тельсен и Гастре — самые бедные и малонаселённые зоны провинции, поэтому власти решили, что их голоса во внимание можно не принимать.

— Оправдывает ли это проявления вандализма?

— Людей к этому вынудили. Изначально манифестация перед зданием законодательного собрания в Росоне носила исключительно мирный характер, однако на место приехали полицейские наряды и открыли стрельбу прямо из машин. Сначала это были только резиновые пули, но вскоре копы перешли на боевые патроны… Хотите убедиться? Все заснято, видео выложены в соцсети.

???? Brutal ataque de la policía de Chubut



Revista Crítica difundió un video donde se ve la violencia policial de la policía delo gobernador Arcioni#NoALaMegamineria #BastaDeRepresión pic.twitter.com/2MRuyv2ezH — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) December 18, 2021

— Почему власти пошли на подобный конфликт?

— Кое-кто наверняка получил жирную взятку.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

«Возможность урвать»

Энрике Виале специализируется на природоохранном праве. Он возглавляет Аргентинскую ассоциацию адвокатов-экологов, член исполнительного комитета Global Alliance for the Rights of Nature (GARN) и является автором многочисленных статей и книг о юридической стороне дела охраны окружающей среды.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Виале считает, что причиной чубутского — и многих других аналогичных конфликтов — является потребительское отношение политиков не только к природе, но и к гражданам, которыми они манипулируют в своих интересах. В Twitter он так прокомментировал происходящее:

«Тысячи гильз от резиновых пуль — чтобы внедрить новый закон в провинции Чубут. Вот так, стрельбой и силой, наплевав на социальные институты и ломая демократию».

Miles de cartuchos de balas de goma para imponer la megaminería en la provincia de Chubut.



Así, a los tiros, a la fuerza, manoseando las instituciones, destrozando a la democracia. pic.twitter.com/uyPK9Z4thb — Enrique Viale (@EnriqueViale) December 16, 2021

ФАН: Вы имеете в виду коррупционные схемы?

Энрике Виале: Политики в подобных ситуациях редко упускают возможность урвать: канадцы наверняка назначили щедрые «откаты». К слову сказать, одним из депутатов, проголосовавших за «Закон о зональности», был Себастьян Лопес, который еще год назад получил в народе прозвище «Сто тыщёнок». Его засняли на скрытую камеру, когда он выпрашивал эти самые «сто тыщёнок» (осталось невыясненным, в песо он их хотел или в долларах) для своей предвыборной кампании в обмен на лоббирование этого самого закона в провинциальном парламенте. Надо полагать, в итоге он их получил.

— От канадцев?

— На записи он упоминает некую «международную корпорацию». Pan American Silver, которая является владелицей шахт в Чубуте, вполне подходит под эту категорию.

(Прим. ФАН — Pan American Silver — канадская горнорудная корпорация, один из крупнейших производителей серебра в мире, которая управляет шахтами и иными проектами в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине. О том, какое влияние горнорудные компании из Канады оказывали на Латинскую Америку, читайте в материалах МФАН).

Федеральное агентство новостей /

— Коррупция как-то связана с партийностью в правящем блоке или оппозиции?

— Скорее нет, чем да. «Сто тыщёнок», например, «радикал» (Прим. ФАН — член партии «Гражданский радикальный союз», UCR), а губернатор Чубута раньше принадлежал к «Общему фронту», но теперь у него собственная якобы нейтральная партия. Желание урвать не имеет идеологической окраски.

— Извините за каламбур, но насколько незаконно принятие нового закона?

— Речь о зональности промыслов уже шла в Законе 5001, который запрещает добычу «под открытым небом» с использованием цианидов — однако допускает некоторые исключения. С этими исключениями местные законодатели «определялись» 18 лет. И вот — определились.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

— Что будет дальше? Губернатор Мариано Арсиони грозится наказать зачинщиков беспорядков.

— Грозить он может сколько угодно, но решать будет суд.

— Удастся ли спасти воды реки Чубут от слива цианидов?

— Мы настроены оптимистично. Есть судебные прецеденты: в провинции Мендоса была похожая ситуация в 2019 году. Там расположено несколько горнорудных предприятий, использовавших цианиды. Жители — около ста тысяч человек — тоже вышли на улицы, потому что не хотели пить отравленную воду. И провинциальным властям пришлось пойти на попятную: производственные процессы с применением цианидов были запрещены. При этом никто ни в кого не стрелял и вопрос был решён мирным путем.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

В Чубуте события развивались по менее благоприятному сценарию, но если привлечь к проблеме достаточно внимания всей страны, а не только внутри провинции, наверняка можно будет найти выход. Мы не можем искоренить коррупцию, но вполне в состоянии работать с её последствиями.