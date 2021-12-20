«С умеренным оптимизмом»: что будет с российским рублем в конце декабря

Российский рубль завершает непростой 2021 год с умеренным оптимизмом. Об этом заявила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, с начала года до начала третьей декады декабря рубль вырос по отношению к доллару всего на 0,2%, но зато по отношению к евро вырос на целых 8%, так как единая европейская валюта достаточно сильно за этот год подешевела по отношению к рублю. Такая динамика рубля была обусловлена еще и фактором продолжающегося влияния пандемии коронавируса на российскую экономику, неустойчивой динамикой нефтяного рынка (хотя за указанный выше период цены на нефть выросли на 27%) и обострившейся к концу 2021 года санкционной риторикой со стороны США. До середины января на рубль могут повлиять следующие события.

«23 декабря, пожалуй, основным политическим событием месяца станет итоговая конференция президента России Владимира Путина. Комментарии российского президента по важнейшим вопросам экономики и геополитики будут распространяться по всем мировым СМИ и, возможно, окажут заметное влияние на финансовые рынки. Для российского рубля, как правило, пресс-конференции Владимира Путина очень часто являлись фактором роста», — пояснила Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что 4 января состоится плановая онлайн-встреча министров стран, входящих в ОПЕК+. Если в ходе этой встречи будет принято решение о пересмотре параметров увеличения добычи нефти в меньшую сторону или даже о временном отказе ОПЕК+ от увеличения добычи, пока на нефтяной рынок не прекратится негативное влияние локдаунов из-за штамма коронавируса «Омикрон», цены на нефть могут вырасти, что положительно повлияет на рубль.

Федеральное агентство новостей /

А 14 января в Конгрессе США запланировано голосование по законопроекту о санкциях против «Северного потока — 2». Напомним, что санкции против газопровода «ястребам» из Конгресса не удалось включить в оборонный бюджет США на 2022 год. Теперь они пытаются взять реванш за поражение и принять отдельный закон о санкциях. У этого законопроекта мало шансов быть одобренным, так как подобные санкции президенту США нужно было бы вводить против европейских компаний, а это грозило бы Соединенным Штатам ухудшением отношений с Евросоюзом и прежде всего с Германией. У рубля, соответственно, в таком случае появится еще один шанс на укрепление.

«Однако если на российскую экономику в январе начнет оказывать влияние новая волна коронавируса или санкционная риторика США обострится еще сильнее, то влияние таких рисков на рубль может оказаться сильнее, чем влияние драйверов роста. До середины января ожидаем доллар в диапазоне 72–75 руб., евро — в диапазоне 82–85 руб.», — заключила Наталья Мильчакова.

Годовая инфляция в России достигла максимального значения за последние шесть лет, ускорившись до 8,1%, говорится в сообщении Центробанка РФ.