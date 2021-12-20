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Sohu: Шольц может лишиться поста канцлера ФРГ из-за плохих отношений с Россией

Политика
Sohu: Шольц может лишиться поста канцлера ФРГ из-за плохих отношений с Россией
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Пекин, 20 декабря. Новый канцлер Германии Олаф Шольц рискует уйти с поста из-за России, пишет китайское издание Sohu.

Как отмечают журналисты, причиной могут стать ухудшающиеся отношения России и Германии на фоне заявлений главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Дипломат выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2» и очень агрессивно настроена против России, передает «ПолитРоссия».

Россия прекрасно видит, что основным агрессором в новом руководстве Германии является ее министр иностранных дел, поэтому понимает, что антироссийские настроения могут стать причиной ухода Шольца с поста. Шольц может вовсе не воспринимать Россию агрессором, за него это делает Бербок, указали авторы материала.

«Бербок — типичный ястреб. Очевидно, что она поддерживает США и, чтобы им услужить, она наносит удар по своей стране, чтобы показать искренность и выразить свою позицию перед Вашингтоном», — раскрывает Sohu хитрый трюк Германии.

Sohu: Шольц может лишиться поста канцлера ФРГ из-за плохих отношений с Россией
Федеральное агентство новостей /

Журналисты сравнили поведение Бербок с ударом самого себя ножом, ведь Германия вложила колоссальные средства в газопровод. Если же Шольц открыто пойдет на противостояние с министром, его ждет отставка, заключает Sohu.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы Вашингтона в адрес участников строительства «Северного потока — 2» объясняются недобросовестной конкуренцией. По его словам, газопровод является исключительно коммерческим проектом, передает НСН. В Кремле заявили, что информация о сроках запуска «СП-2» пока отсутствует. Москва не ставит определенных сроков по введению трубопровода в эксплуатацию.

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Все новости / Политика / Sohu: Шольц может лишиться поста канцлера ФРГ из-за плохих отношений с Россией
германия шольц sohu
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