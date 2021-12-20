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Депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять болельщиков с Fan ID

Спорт
Депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять болельщиков с Fan ID
oprf.ru  /  Общественная палата Российской Федерации

Москва, 20 декабря. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести систему поощрений для фанатов, который оформили паспорт болельщика (Fan ID).

Футбольных фанатов с оформленным Fan ID предложили поощрять бесплатными билетами на матчи сборной России. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил письмо со своим предложением главе Минспорта России Олегу Матыцину, информирует «Р-Спорт».

«Считаю целесообразным введение других льгот для обладателей Fan ID. Например, для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России», — отметил Хамзаев.

Закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в России был принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе. Подать заявку на получение документа можно, оформив заявку на сайте госуслуг.

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