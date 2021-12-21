Автоэксперт Попов рассказал о последствиях автоматической выписки административных штрафов

На базе приложения «Помощник Москвы», планируется разработать федеральную программу «Народный инспектор». С его помощью граждане смогут отправлять жалобы на нарушения правил стоянки и неоплату парковки. При этом административные штрафы будут выписываться без составления протокола. Как рассказал в беседе с ФАН независимый автоэксперт Дмитрий Попов, автоматическая выписка штрафов приведет к тому, что граждане попросту начнут кляузничать друг на друга из мести, а добропорядочным автовладельцам придется бегать по инстанциям и оправдываться. Поэтому в нынешнем варианте приложение лишь усугубит ситуацию.

«Я выступаю резко против этого приложения. Задачей административного делопроизводства является всестороннее выявление всех обстоятельств дела. А для того, чтобы выявить все обстоятельства, надо быть юридически грамотным человеком. К сожалению, если мы дадим гражданам выявлять административные правонарушения, то рискуем натолкнуться на огромный вал непрофессиональных суждений о том или ином событии», — подчеркнул Попов.

Как пример автоэксперт привел дорожную обстановку на Троицком мосту Петербурга при движении в сторону Марсова поля. Обычно большая часть автомобилей стоит на проезжей части в ожидании зеленого сигнала светофора, а некоторые водители объезжают эту очередь по трамвайным путям. Остальные не объезжают эту пробку по трамвайным путям, потому что не знают — в этом месте по трамвайным путям ехать можно. Соответственно, автовладельцы, стоящие в пробке, убеждены, что те, кто совершает маневр по трамвайным путям, нарушают правила дорожного движения, хотя это не так.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые говорят мне о нарушении правил другими водителями, а потом показывают видео, благодаря которому мне становится понятно, что никакого нарушения там нет. То же самое со стоянкой автомобиля на тротуаре. Это не очевидное нарушение, поскольку ПДД позволяют подъехать автомобилю по тротуару к торговой точке для погрузки-разгрузки товара. А фиксация «Народным инспектором» не даст полного понимания, при каких обстоятельствах автомобиль там оказался. Получается добропорядочный человек будет вынужден бегать по инстанциям и оправдываться, что он не виновен», — пояснил Попов.

Как сказал автоэксперт, если бы эти фотографии и видео поступали к специалистам, которые их внимательно изучали бы, как это сделано в Москве, то приложение можно было бы рассматривать всерьез. В Москве подобное приложение — «Помощник Москвы» исправно работает, поскольку система не является автоматической. По словам Попова, там есть постановление пленума Верховного суда, которое указывает, что признать фиксацию на смартфон автоматической не представляется возможным.

«Именно это обстоятельство — автоматизация признания административного правонарушения — по нашему кодексу, получается, отменяет презумпцию невиновности. В Москве и в Казани вся информация попадает в кол-центр. Там люди сидят и разбираются с точкой места, с представленными фотографиями и так далее. И то, специалисты делают ошибки. Плюс одно и то же «нарушение» может быть сфотографировано десятком прохожих с разных ракурсов, получается десять штрафов сразу придет? Поэтому должен быть кто-то, кто будет устанавливать обстоятельства вероятного правонарушения», — убежден автоэксперт.

Он подчеркнул, что региональные бюджеты, к сожалению, не готовы к тратам на кол-центры: это аренда помещения, оборудование, зарплата юристам. Кроме того, в законодательстве сейчас существуют обстоятельства для административного делопроизводства по заявлению граждан. Любой человек может подать заявление в полицию или ГИБДД и приложить фото- и видеоматериалы, если стал свидетелем административного правонарушения. Дальше идет уже обычное разбирательство.

«Если новое приложение упростит функцию, которая уже предусмотрена законодательством, то есть попросту избавит от лишней бумажной волокиты, — эта одна история. А если речь идет о денонсации презумпции невиновности, то допустить этого нельзя. Обычные граждане — это юристы. Ситуация крайне непростая, люди убеждены, что они наведут порядок, потому что жаждут отмщения: почему меня оштрафовали, а сосед не оштрафованный стоит. Мы имеем все шансы наткнуться на противостояние людей друг с другом», — уверен собеседник ФАН.

Невские Новости / Карина Зварич

Как сказал Попов, в Петербурге «на эти грабли уже немного наехали». Служба, которая занимается штрафами за нарушение правил остановки и стоянки, пользуется московским программным обеспечением. Это программное обеспечение присылает гражданину информацию о штрафе только в виде уведомления с номером постановления. Ничего больше в уведомлении не указано: ни место, ни время, ни обстоятельства нарушения. Петербуржцам приходится самим выяснять, где и как он нарушил ПДД.

«Я глубоко убежден, что такими приложениями, которые автоматически устанавливали бы нарушения, нужно вооружить сотрудников надзорных ведомств, чтобы каждый из них даже в неслужебное время мог ими пользоваться по своему направлению. Если таким приложением воспользуется сотрудник ГИБДД, то к нему вопросов нет — он специалист, у него квалификация, он давал присягу. Получается, мы просто расширили и упростили круг его полномочий», — пояснил Попов.

По словам автоэксперта, как упрощение бюрократических процедур для сотрудников надзорных ведомств данное приложение — это хорошая идея. Но ко всему необходимо подходить взвешенно. Автоматическая выписка штрафов без участия специалистов приведет к тому, что в тех или иных случаях добропорядочным автовладельцам придется доказывать свою невиновность. А создание региональных кол-центров для обработки информации — дорого и не всегда эффективно.

Ранее Дмитрий Попов рассказал, как действовать, если автомобиль повредила сосулька или наледь, упавшая с крыши дома. Автомобилисты могут потребовать у коммунальщиков возмещения ущерба за падение сосульки на машину. При этом речь о взыскании какого-либо причиненного ущерба может идти только в том случае, если транспортное средство припарковано без нарушения законодательства с точки зрения ПДД, предупредил он.