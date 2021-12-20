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Молодежь вступила в бой с полицией в тунисском Кассерине

Весь мир
Молодежь вступила в бой с полицией в тунисском Кассерине
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Тунис, 20 декабря. В городе Кассерин, расположенном на западе республики, третью ночь подряд продолжаются столкновения между местной молодежью и сотрудниками силовых ведомств.

Минувшим вечером протестующие вновь вышли на улицы района Ан-Нур и стали жечь покрышки, перекрыв движение на дорогах. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона группы.

Столкновения в Кассерине начались в пятницу, 17 декабря. Молодые люди забросали силовиков камнями. Тогда же в городе разместили дополнительные военные силы для защиты важных объектов.

Мотивы бастующих неизвестны. Очевидцы сообщают, что большинство участников беспорядков — подростки в возрасте до 17 лет.

На прошлой неделе тунисцы отметили одиннадцатилетие революции. Официальные торжества сопровождались демонстрациями противников и сторонников президента Каиса Саида.

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тунис
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