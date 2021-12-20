Древнейшее в Европе захоронение младенца обнаружено в предгорьях Лигурийских Альп

Рим, 20 декабря. Международная группа археологов нашла в итальянской пещере в Лигурии самое древнее в Европе захоронение младенца женского пола.

Согласно исследованию, девочка была погребена около 10 тысяч лет назад, на момент смерти ей было всего 40-50 дней. Рядом с останками ученые обнаружили бусы из ракушек, четыре подвески и коготь филина. Научная работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи отметили, что обнаруженная могила позволяет подробнее изучить эпоху мезолита. Многие украшения, которые были положены в захоронение, имеют признаки износа. Это свидетельствует о том, что они были подарены ребенку еще при жизни. Ученые сделали из этого вывод, что к новорожденной девочке относились как к полноценному члену общества.

Деятельность неандертальцев, которые проживали в Европе 125 тысячелетий назад, привела к изменению ее ландшафта, уверен археолог Уил Робрукс из Лейденского университета в Нидерландах.