Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 14:09
14:08
Весь мир
Президент ЦАР Туадера отказался принимать коллегу из Франции Макрона
14:07
Экономика
«Белэнерго» продолжит поставки электроэнергии на Украину в 2022 году
14:05
Происшествия
Петербурженку с сердечным приступом доставили в больницу Сыктывкара после посадки самолета
14:01
Происшествия
Депутата Мосгордумы Митрохина оштрафовали за организацию несогласованного митинга
14:00
Экономика
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря
13:59
Весь мир
В Иране зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон»
13:51
Экономика
«Руспродсоюз» счел маловероятным рост цен на мандарины в России
13:51
Армия
TAGC: ударные возможности советских истребителей МиГ-23 загнали в тупик американские ВВС
13:51
Происшествия
Самолет рейса Новосибирск — Петербург экстренно сел из-за сердечного приступа пассажира
13:50
Технологии
Apple разрабатывает планшет для умного дома
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Четыре рейса были задержаны в аэропорту Волгограда
Происшествия
Четыре рейса были задержаны в аэропорту Волгограда
wikipedia.org  /  Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

Волгоград, 20 декабря. В минувшие выходные несколько авиационных рейсов были задержаны в аэропорту Волгограда. Расписание работы волгоградской воздушной гавани было изменено из-за технических сложностей. Пассажиры были вынуждены по несколько часов ждать вылета в Пермь, Усинск, Казань и Сургут, сообщает «Волгоградская правда».

Причем задержки наблюдались не только для вылетающих из Волгограда, но и для прилетающих в него самолетов. Например, авиаборт из Перми должен был приземлиться в полдень. Однако его прибытие было перенесено на 19:30.

В чем именно заключались технические трудности, повлекшие изменения в расписании, официальные лица не сообщили. Сегодня, 20 декабря, аэропорт в Волгограде работает в штатном режиме и в полном соответствии с расписанием.

Ранее ФАН рассказывал о закрытии двух аэропортов в Хабаровске. Полеты пришлось временно прекратить из-за сильного снегопада.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Четыре рейса были задержаны в аэропорту Волгограда
аэропорт пассажиры задержка рейса расписание
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать