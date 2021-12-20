Четыре рейса были задержаны в аэропорту Волгограда

Волгоград, 20 декабря. В минувшие выходные несколько авиационных рейсов были задержаны в аэропорту Волгограда. Расписание работы волгоградской воздушной гавани было изменено из-за технических сложностей. Пассажиры были вынуждены по несколько часов ждать вылета в Пермь, Усинск, Казань и Сургут, сообщает «Волгоградская правда».

Причем задержки наблюдались не только для вылетающих из Волгограда, но и для прилетающих в него самолетов. Например, авиаборт из Перми должен был приземлиться в полдень. Однако его прибытие было перенесено на 19:30.

В чем именно заключались технические трудности, повлекшие изменения в расписании, официальные лица не сообщили. Сегодня, 20 декабря, аэропорт в Волгограде работает в штатном режиме и в полном соответствии с расписанием.

Ранее ФАН рассказывал о закрытии двух аэропортов в Хабаровске. Полеты пришлось временно прекратить из-за сильного снегопада.