Актриса Айшвария Рай вызвана на допрос из-за «панамского досье»

Нью-Дели, 20 декабря. Индийская актриса Айшвария Рай Баччан, которая дважды откладывала встречу со следователем, вызвана на допрос. Поводом стало так называемое панамское досье, пишет газета The Indian Express.

Согласно данным издания, знаменитость должна прийти на встречу со следователем в Нью-Дели. О дате допроса не сообщается. Официальное обвинение актрисе пока не выдвинуто. До этого звезда кино дважды брала отсрочку, когда ее вызывали на допрос.

Вместе с Айшварией Рай Баччан в «панамских документах» фигурирует ее свекор, актер Амитабх Баччан. Мужчину также вызвали на допрос.

В Соединенных Штатах идет расследование после стрельбы на съемках фильма «Ржавчина». В октябре голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который, как выяснилось, был заряжен не бутафорскими пулями. Жертвой стала оператор Галина Хатчинс.