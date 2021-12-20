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Кабмин направит более 1 млрд рублей на модернизацию российского АПК

Экономика
Кабмин направит более 1 млрд рублей на модернизацию российского АПК
pixabay.com  /  Evgeny

Москва, 20 декабря. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей для модернизирования объектов агропромышленного комплекса (АПК) в десяти регионах.

Федеральный центр продолжает оказывать поддержку аграриям. Деньги направят в качестве компенсации части затрат на создание и модернизацию структур АПК.

«Деньги поступят в 10 регионов — это Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции», — говорится в сообщении кабмина.

Центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе ранее объявил, что экспорт продукции российского АПК составил 31,2 млрд долларов. Данный показатель превышает прошлогодний уровень (30,5 млрд).

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина подчеркивала, что личным подсобным хозяйствам не хватает господдержки. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев анонсировал введение соответствующих мер помощи, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Кабмин направит более 1 млрд рублей на модернизацию российского АПК
кабмин мишустин сельское хозяйство апк регионы россии
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