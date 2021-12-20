Ясновидящая Ванга предрекла «неожиданную войну» в феврале 2022 года

Москва, 20 декабря. Известная предсказательница Ванга сделала пророчество о «дне пяти двоек», в который начнется неожиданная война.

О необычном предсказании сообщил друг ясновидящей Сергей Косторной. Он попытался расшифровать, что значат слова Ванги и о чем конкретно она говорила в своих загадочных пророчествах, которые стали сбываться все чаще.

«В зеркальный день погреемся на солнышке, а когда сойдутся пять двоек, наступит темный и долгий день», — процитировал он ее предсказание.

Ванга говорила, что в результате случившегося могут погибнуть миллионы людей. Изначально эксперты думали, что речь в пророчестве шла об одном из дней в 2020 или 2021 годах, но в это время стали сбываться другие ее предсказания: падение крупного метеорита в Китае и борьба с пандемией во всем мире. Из-за этого сроки сдвинулись.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как считает астролог Эвелина Соболева, жуткие предсказания Ванги не являются случайными. В своем пророчестве о «дне пяти двоек» она имела в виду числовой ряд календарного дня, когда будет ровно пять двоек. Эксперт уверена, что речь идет о феврале 2022 года, когда числа совпадут с пророчеством.

Предсказания болгарской провидицы Ванги начали сбываться раньше срока, уверены ее последователи и поклонники. Провидица предзнаменовала стремительное развитие России и изобретение важного лекарства, без которого у человечества не будет будущего.