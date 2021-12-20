Артист Жигунов рассказал, как напугал Лужкова на церемонии вручения медали в честь 850-летия Москвы

Известный артист, режиссер, продюсер Сергей Жигунов в очередной авторской колонке для ФАН вспоминает времена, которые сегодня иногда называют «лихие девяностые». Упоминаются многолетний мэр Москвы Юрий Лужков и некоторые другие заметные фигуры той поры. Обращаем внимание читателей: Жигунов делится личными воспоминаниями, как ему трижды вручили одну и ту же медаль, которая сегодня даже не является государственной наградой. Поэтому название «Полный кавалер» стоит воспринимать как иронию. Это его интерпретация тех событий, о которых, возможно, другие их участники могут рассказать как-то иначе. Также напоминаем, что мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

фото из личного архива Сергея Жигунова /

Полный кавалер. Колонка Сергея Жигунова

«Медаль «В память 850-летия Москвы» носится на левой стороне груди. При наличии других медалей располагается после медали «300 лет Российскому флоту». (Фрагмент Положения о медали «В память 850-летия Москвы». — Прим. ФАН).

Времена были мутные. Шел 97-й год. Зарплату гражданам зачастую платили в долларах, а налогов не платили вовсе. Родина подразваливалась. Министром финансов был Чубайс, а Юрий Михалыч, по слухам, метил в президенты.

И тут Москве стукнуло 850.

Меня вызвал Боря Вишняк, директор «ТВ Центра», где я тогда работал, и сказал: «Жигунов, тебе дали медаль». В горле перехватило. «Какую медаль?» — спросил я. «Чего-то там — летия Москвы, — ответил Боря. — Получать будешь в числе первых 100 москвичей. Из рук Лужкова лично». В голове зашумело. Перед глазами почему-то безостановочно начала крутиться сцена из недавно снятого мной фильма «Черный квадрат», в которой наш музыкальный редактор Володя Камоликов, игравший милицейского стукача, в ответ на реплику своего куратора «Родина вас не забудет» неожиданно ответил: «Хотелось бы».

…Родина, твои большие края… То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…

Родина меня не забыла. Я много работал, и Родина меня заметила. Неожиданно захотелось встать под знамена и идти строем. Захотелось быть патриотом, гладить по утрам пионерский галстук и все такое… Ну, в общем, вы меня понимаете.

wikipedia.org / Георгий Долгопский

Медали вручали утром. Под камеры в мэрии на Тверской. За час до вручения меня вызвал Лысенко, наш ТВ-центровский начальник, которому надо было что-то срочно передать Лужкову и до которого он не мог дозвониться второй день. В большой торжественной зале мэрии было полно чиновников, настроение было духоподъемное. Непроснувшийся Юрий Михайлович колол горожанам поблескивавшие медальки на лацканы праздничных пиджаков. Когда очередь дошла до меня, я склонился над Юрием Михайловичем и передал ему просьбу своего руководителя. Юрий Михайлович очнулся и шарахнулся от меня в сторону. Я несколько раз встречался с Лужковым и успел заметить, что он панически боялся граждан, подкрадывающихся к нему ближе, чем на полметра. Его можно было понять. Приблизившиеся граждане, все как один, жарким шепотом просили у него квартиры.

Вечером на кухне собрались друзья. Известие о получении государственной награды шокировало не только меня. Мой товарищ по ростовскому ТЮЗу, на тот момент актер театра на Таганке Игорь Мужухин, принес граненый стакан. Налил до половины водки и опустил в нее желтый кругляшок с изображением Георгия Победоносца.

«Тряпку не замочи — сказал еще один наш товарищ, — полиняет». «Может, не надо?» — неуверенно спросил я. «Надо, — ответил таганковец Мужухин и в глазах его блеснула влага, — так положено». Собравшись, он строго добавил: «Ну, чтоб не последняя». Медалька бодро звякнула о стекло. И точно.

фото из личного архива Сергея Жигунова /

Вторую медаль в честь 850-летия Москвы недели через две мне вручили на «ТВ Центре». Боря Вишняк, недавно отправлявший меня на церемонию к Юрию Михайловичу, попытался колоть ее на лацкан моего пиджака. «Не надо», — строго сказал я и, отобрав награду, сунул ее в карман. Боре было неловко, он понимал, в чем дело.

Еще дней через десять раздался звонок из Союза кинематографистов. «Сереженька, — сказала трубка голосом Жанны Потаповой, секретаря Гильдии актеров, — не мог бы ты зайти в ближайшее время? Тут такая радость, такая радость!» Я почувствовал недоброе. Через два дня по-семейному, но тоже очень торжественно мне вручили третью медаль. Я смотрел на просветленные лица сотрудников Гильдии, а в голове крутилась песня Шевчука: «А она нам нравится, траля-ля-ля-ляля ляля ляляля».

Когда Шевчук в моей голове допел, я успокоился и подумал: «А что, я много работал, я заслужил, и Родина сделала меня полным кавалером медали в память 850-летия Москвы». Когда-нибудь я надену их в ряд и приду на какой-нибудь торжественный прием. В мэрию.

P.S. С 7 сентября 2010 года упомянутая медаль больше не является государственной наградой Российской Федерации. Слышите, что-то поскрипывает? Это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин переворачивается в гробу от зависти. При его жизни подобных сюжетов не было.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.