ФАС проводит проверку из-за роста цен на электричество в российских регионах

Москва, 20 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу компании «Роснефть» инициировала проверку из-за резкого увеличения оптовых цен на электроэнергию в некоторых регионах.

Рост начался в августе текущего года, когда оптовая стоимость электричества выросла на 26% по сравнению с 2019 годом. При этом в сентябре и октябре цены поднялись еще на 28%. Минэнерго России объяснило такую тенденцию конкурентными заявками производителей и решениями правительства.

«ФАС попросила "Совет производителей энергии" объяснить скачки на рынке на сутки вперед в 2021 году. Причина расследования — обращение главы "Роснефти" Игоря Сечина. Топ-менеджер обратил внимание на "значительный рост цен" на электроэнергию в европейской части России и на Урале по отношению к доковидному 2019 году», — говорится в сообщении.

Жители Дагестана ранее пожаловались на необоснованные начисления за жилищно-коммунальные услуги, в том числе электроэнергию. Всего по итогам года Госжилинспекция республики получила свыше пяти тысяч обращений.

Во второй половине 2020 года россиян ожидает очередное подорожание электричества. Так, в Москве минимальный тариф составит 6,15 рубля за киловатт-час, а максимальный — 6,28, сообщает «ФедералПресс».