В Роскомнадзоре предложили задействовать искусственный интеллект для мониторинга видеоигр

Москва, 20 декабря. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) выступил с предложением задействовать искусственный интеллект для проверки игр. Нейросети позволят сократить время на поиск запрещенного контента.

Руководитель Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ Александр Федотов убежден, что человек в отличие от машины потратит значительно больше времени на изучение внутриигрового контента. Он указал, что «игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок», пишет «Коммерсант».

В Роскомнадзоре поддерживают эту инициативу. В ведомстве считают, что новшества помогут уберечь от незаконного контента. При этом основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев полагает, что подобная инициатива создаст достаточно трудностей разработчикам игр, указал телеканал «360».

Ранее Роскомнадзор выступил против использования ненормативной лексики в фильмах и сериалах, которые показывают в онлайн-кинотеатрах. О предложении запретить мат на этих площадках рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.