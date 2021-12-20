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Дипломат Гаврилов пригрозил военным ответом, если НАТО будет наступать на «болевые точки»

Политика
Дипломат Гаврилов пригрозил военным ответом, если НАТО будет наступать на «болевые точки»
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 декабря. Страны НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки России, иначе Москве придется дать военный ответ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В эфире телеканала «Россия 24» дипломат призвал НАТО серьезно подойти к обсуждению российских предложений по гарантиям безопасности. Стоит подчеркнуть, что США пока сохраняют молчание по этому вопросу. По словам Гаврилова, сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.

«Все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — заявил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в российский проект договоров с США и НАТО внесены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В них также идет речь об отказе военно-политического блока от расширения на восток.

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