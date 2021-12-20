Дипломат Гаврилов пригрозил военным ответом, если НАТО будет наступать на «болевые точки»

Москва, 20 декабря. Страны НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки России, иначе Москве придется дать военный ответ, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В эфире телеканала «Россия 24» дипломат призвал НАТО серьезно подойти к обсуждению российских предложений по гарантиям безопасности. Стоит подчеркнуть, что США пока сохраняют молчание по этому вопросу. По словам Гаврилова, сейчас в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины.

«Все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — заявил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в российский проект договоров с США и НАТО внесены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В них также идет речь об отказе военно-политического блока от расширения на восток.