Изделия молодого модельера из Челябинска получили мировую популярность

Сергей Семенов стал всемирно известным благодаря свитерам с текстами на кириллице, которые он вяжет самостоятельно. Его одеждой заинтересовались мировые бренды, а многие изделия с удовольствием носят знаменитости.

Идея начать вязать пришла к Сергею «из космоса», когда полтора года назад он вдруг понял, что хочет самостоятельно создать себе свитер, идея фасона которого неожиданно появилась в его голове. Друзья оценили дизайн и более того, стали просить юного модельера связать им что-нибудь подобное. Почувствовав возможность заработать, Семенов взялся за дело.

Новый виток популярности пришел к нему, когда видео с кириллическим свитером завирусилось в TikTok и набрало несколько миллионов просмотров. Стали поступать заказы, в том числе от знаменитостей и известных брендов одежды.

«Меня знало сто человек. Я вязал для друзей, а теперь я вяжу даже уже не для России, а для Европы, и из Америки был заказ», — вспоминает Сергей.

Коллекция одежды молодого модельера не ограничивается лишь свитерами. Здесь представлены и сумки, и пончо, и шапки, а также брюки и шали. Секрет своего успеха Сергей видит в интересном современном дизайне, который «цепляет» аудиторию. Сложности же в его работе возникают, когда приходится создавать изделия на заказ для мировых брендов.

«Я могу сделать похожий свитер, как для Puma, но я не могу сделать такой же, потому что уже нет материалов такого цвета, условно. Бывают такие «подставы», что это сезонный цвет. И все, придумывай и выкручивайся, как хочешь», — описывает нюансы работы модельер.

Большинство заказов Сергей получает из социальных сетей. В его аккаунте Instagram более десяти тысяч подписчиков, а в TikTok уже перевалило за сто тысяч. Модельер, который впервые взял спицы в руки всего полтора года назад, не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди еще много невоплощенных идей, так что он продолжает и дальше вязать свой путь к успеху.