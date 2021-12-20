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Вадим Манукян развеял слухи об отсутствии памятника на могиле певицы Легкоступовой

Шоу-бизнес
Вадим Манукян развеял слухи об отсутствии памятника на могиле певицы Легкоступовой
legkostupova.com  /  Официальный сайт Валентины Легкоступовой

Москва, 20 декабря. Блогер Вадим Манукян высказался о семье певицы Валентины Легкоступовой, родных которой нередко упрекают за отсутствие монумента на месте ее захоронения. Журналист опроверг эти домыслы в авторской колонке.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. Ее смерть стала трагедией для родственников, в адрес которых не раз звучали обвинения, ведь долгое время на могиле артистки на Троекуровском кладбище находился лишь крест.

Блогер Вадим Манукян отправился на место захоронения исполнительницы. Он поделился с изданием «Журналистская правда» фото надгробного монумента и развеял слухи вокруг семьи артистки.

«Семья с самого начала говорила о том, что к 30 декабря, к годовщине захоронения части праха на Троекуровском кладбище, памятник Валентине Легкоступовой будет стоять. Он был поставлен даже раньше. Меня возмущает то, что даже после этого недобросовестные спикеры продолжают говорить о том, что памятника на могиле нет и что там только крест», — возмутился журналист.

Осенью Манукян также пообщался с дочерью Легкоступовой Аннэтой Бриль. Наследница певицы высказалась о скандальных ток-шоу и призналась, что планирует посвятить жизнь сохранению памяти о матери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вадим Манукян развеял слухи об отсутствии памятника на могиле певицы Легкоступовой
манукян певица легкоступова
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