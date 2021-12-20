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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил рост числа природных катаклизмов

Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил рост числа природных катаклизмов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 20 декабря. Количество природных аномалий увеличилось за последние годы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину такого явления.

Синоптик отметил, что последняя четверть века показала тенденцию к увеличению опасных природных катаклизмов. Большинство исследователей и ученых полагают, что это связано в первую очередь с глобальным потеплением, пояснил он.

«Четкого ответа на этот вопрос нет. Основываясь на исследованиях ученых, можно говорить, что каждое последующее пятилетие будет теплее предыдущего. А вот о конкретном годе судить сложно», — рассказал Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее Вильфанд предупредил жителей европейской части России о неоднородной зиме после Нового года. Специалист отметил, что в январе и феврале 2022 года сильные морозы будут резко сменяться оттепелями.

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вильфанд катаклизмы погодные явления
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