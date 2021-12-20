Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил рост числа природных катаклизмов

Москва, 20 декабря. Количество природных аномалий увеличилось за последние годы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину такого явления.

Синоптик отметил, что последняя четверть века показала тенденцию к увеличению опасных природных катаклизмов. Большинство исследователей и ученых полагают, что это связано в первую очередь с глобальным потеплением, пояснил он.

«Четкого ответа на этот вопрос нет. Основываясь на исследованиях ученых, можно говорить, что каждое последующее пятилетие будет теплее предыдущего. А вот о конкретном годе судить сложно», — рассказал Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее Вильфанд предупредил жителей европейской части России о неоднородной зиме после Нового года. Специалист отметил, что в январе и феврале 2022 года сильные морозы будут резко сменяться оттепелями.