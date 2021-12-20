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«Яндекс» намерен выйти на финансовый рынок с продуктами для самозанятых

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 11:39
Экономика
«Яндекс» намерен выйти на финансовый рынок с продуктами для самозанятых
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Компания «Яндекс» представит финансовые услуги для российского рынка, сообщил управляющий директор Тигран Худавердян в беседе с РБК.

В частности, принадлежащий «Яндексу» банк намерен получить конкурентное преимущество, выдавая кредиты гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых.

«Пока не даем никаких прогнозов, но речь идет про 2022-й. Это сложный бизнес, где, даже если есть идея и концепция, нужно быть аккуратным», — отметил он.

«Яндекс» намерен ориентироваться на самозанятых (например, водителей такси и курьеров), которым в настоящее время не предоставляют доступа к услугам лидирующие игроки банковского сегмента. В итоге эти люди вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям и брать кредиты под очень высокие проценты.

ИТ-холдинг ранее приобрел 100% акций банка «Акрополь». Сумма сделки превысила миллиард рублей.

Недавнее исследование ВШЭ показало, что доходы трети россиян в некорпоративном секторе снизились почти на 20%. Речь идет о тех, кто трудится не в найме — ИП, самозанятых или работающих у частных лиц, пишет «ФедералПресс».

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яндекс самозанятые финансовые услуги
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