Психолог объяснила, как справиться с предновогодним стрессом

Предновогодние хлопоты и праздничная суета приносят радость далеко не всем. Как выяснилось в ходе опроса SuperJob, 46% россиян раздражают такие дела, как поиск подарков, приготовление праздничных блюд, закупка продуктов, а также общая суета и спешка. Чтобы понять, как пережить предпраздничный стресс и не выгореть окончательно к Новому году, мы обратились к психологу, доценту кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяне Яничевой.

По ее словам, настрой перед большим праздником зависит от разных причин, начиная от темперамента человека и заканчивая физическим состоянием. Есть люди, которым предновогодние хлопоты приносят удовольствие: появляется драйв и азарт, а вместе с ними — силы, чтобы завершить миллион дел и встретить новый год с чистого листа.

«А есть отдельный класс людей, которых раздражает эта суета, потому что это одинокие люди. Одно дело — ты готовишь этот праздничный стол для семьи или компании друзей, а другое — когда видишь, что вокруг все суетятся, покупают подарки и ждут праздника, и понимаешь, что тебе светит в лучшем случае огонек и бутылка шампанского в одиночку. Это уже другой повод для печали — у каждого она своя», — говорит психолог.

Федеральное агентство новостей /

Сказать однозначно, что с этим делать, почти невозможно. В каждом конкретном случае будет свое решение. Например, люди одинокие и не желающие праздновать Новый год в пустой квартире, могут куда-то уехать, чтобы сменить обстановку и получить новые впечатления.

«Я думаю, что единственное общее напутствие — прислушайтесь к себе. Насколько это возможно. Не надо себя заставлять, ведь праздник — это не повод заставлять себя что-то делать. В конце концов, можно себе сказать: а я вот в этом году решила провести праздник по-новому, отдыхая и поленившись. Тем более сейчас есть возможности, если кого-то тяготит эта подготовка стола, закупить продукты или заказать еду по интернету. Или вообще символически выпить бокал шампанского и пойти гулять по городу», — советует Татьяна Яничева.

Еще один совет от психолога — старайтесь не погружаться в унылое и депрессивное состояние, ведь в нем легко увязнуть, особенно на фоне предпраздничных хлопот. Чтобы вас не захлестнули страдание и жалость к себе, помогут даже более позитивные формулировки. Вместо терминов «я должен» и «я обязан» попробуйте мыслить фразами «я хочу» или «я решил». Ну а если вы решили полениться и не устраивать помпезный праздник — не корите себя за это: в конце концов, только нам известно, как будет лучше и комфортнее для нас самих.