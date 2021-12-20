Адвокат Гаврилова дала жене Лепса совет об алиментах при разводе

Москва, 20 декабря. Адвокат Маргарита Гаврилова рассказала, как супруге артиста Григория Лепса Анне Шаплыковой получать больше алиментов от супруга при разводе. Она раскрыла способ во время эфира шоу «Звезды сошлись».

В понедельник начнется судебное слушание по бракоразводному процессу Лепса и Шаплыковой. Супругам предстоит поделить бизнес и имущество. Гаврилова отметила, что возлюбленным есть делить. По ее словам, у Лепса 13 дорогостоящих автомобилей, два жилых дома, два земельных участка в Красногорском районе, земельный участок в Тверской области и еще квартира.

Адвокат указала, что в случае подачи женой артиста заявления на алименты, ей стоит требовать их в комбинированном формате. Это фиксированные выплаты и выплаты от всех доходов и заработков исполнителя. По ее словам, таким образом Шаплыкова сможет получить больше алиментов от именитого исполнителя.

О разводе Лепса и Шаплыкова стало известно в декабре. Для поклонников пары решение о расставании стало неожиданным. Супруги были вместе 20 лет, у них в трое совместных детей.