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Американского рэпера Drakeo зарезали за кулисами музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе

Весь мир
Американского рэпера Drakeo зарезали за кулисами музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе
Global Look Press  /  Walik Goshorn/MediaPunch via www / www.imago-images.de

Лос-Анджелес, 20 декабря. Рэпер с Западного побережья, известный как Drakeo the Ruler, был смертельно ранен ножом в ходе драки на музыкальном фестивале в Лос-Анджелесе, где он должен был выступать.

Представитель артиста Скотт Джоусон подтвердил смерть Даррелла Колдуэлла, который был известен под псевдонимом Drakeo the Ruler.

Сообщается, что 28-летний Колдуэлл был убит вечером 18 декабря за главной сценой музыкального фестиваля «Однажды в Лос-Анджелесе», на котором, среди прочих, ожидалось выступление Snoop Dogg, 50 Cent и Ice Cube. Организаторы отменили фестиваль после поножовщины.

Очевидцы сняли драку, в ходе которой Колдуэлл получил смертельное ранение.

Также в объектив камеры попал лежащий на земле рэпер, которому прибывшие на место полицейские пытаются оказать первую медицинскую помощь.

Представитель полиции Лос-Анджелеса Луис Гарсия сообщил, что по состоянию на воскресенье подозреваемый в убийстве не был задержан. Полиции также неизвестна причина стычки, в результате которой был убит рэпер.

Колдуэлла, который выпустил дебютный альбом в 2015 году, называли пионером стиля «nervous music».

«Его ритмы идут не в такт с барабанами, как-то резко, как переключение передач, в то же время быстро и плавно, как роскошный спортивный автомобиль», — так в 2018 году описывала его стиль газета Los Angeles Times.

В ноябре 2020 года Колдуэлл был освобожден из тюрьмы после заключения сделки с прокурорами округа Лос-Анджелес, которые хотели судить его по обвинению в заговоре в убийстве 24-летнего мужчины в 2016 году. Ранее он был оправдан по обвинению в тяжком убийстве и покушении на убийство, повлекшем смерть человека.

В начале ноября восемь человек погибли на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе, когда во время выступления известного рэп-исполнителя Трэвиса Скотта началась сильная давка.

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сша убийство
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