Американского рэпера Drakeo зарезали за кулисами музыкального фестиваля в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 20 декабря. Рэпер с Западного побережья, известный как Drakeo the Ruler, был смертельно ранен ножом в ходе драки на музыкальном фестивале в Лос-Анджелесе, где он должен был выступать.
Представитель артиста Скотт Джоусон подтвердил смерть Даррелла Колдуэлла, который был известен под псевдонимом Drakeo the Ruler.
Сообщается, что 28-летний Колдуэлл был убит вечером 18 декабря за главной сценой музыкального фестиваля «Однажды в Лос-Анджелесе», на котором, среди прочих, ожидалось выступление Snoop Dogg, 50 Cent и Ice Cube. Организаторы отменили фестиваль после поножовщины.
Очевидцы сняли драку, в ходе которой Колдуэлл получил смертельное ранение.
Moments of the altercation that led to the stabbing of Rapper Drakeo The Ruler. pic.twitter.com/nu22vgAFYA— FGB MEDIA (@FGBMedia_) December 19, 2021
New footage emerges of #DrakeoTheRuler & stinc ????team getting jumped by #YG ???? camp #Drakeo #ripdrakeotheruler pic.twitter.com/Qo1I3zcUnp— westsidebetsⓂ️ (@westsidebets) December 20, 2021
Также в объектив камеры попал лежащий на земле рэпер, которому прибывшие на место полицейские пытаются оказать первую медицинскую помощь.
WARNING *NSFW*— Viral Shid (@ViralShid) December 19, 2021
GRAPHIC FOOTAGE (Violence, blood)
Aftermath footage after Drakeo the Ruler was stabbed and being treated by paramedics at the Once Upon a Time in LA festival pic.twitter.com/XIh65qS2Ua
Представитель полиции Лос-Анджелеса Луис Гарсия сообщил, что по состоянию на воскресенье подозреваемый в убийстве не был задержан. Полиции также неизвестна причина стычки, в результате которой был убит рэпер.
Колдуэлла, который выпустил дебютный альбом в 2015 году, называли пионером стиля «nervous music».
«Его ритмы идут не в такт с барабанами, как-то резко, как переключение передач, в то же время быстро и плавно, как роскошный спортивный автомобиль», — так в 2018 году описывала его стиль газета Los Angeles Times.
В ноябре 2020 года Колдуэлл был освобожден из тюрьмы после заключения сделки с прокурорами округа Лос-Анджелес, которые хотели судить его по обвинению в заговоре в убийстве 24-летнего мужчины в 2016 году. Ранее он был оправдан по обвинению в тяжком убийстве и покушении на убийство, повлекшем смерть человека.
В начале ноября восемь человек погибли на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе, когда во время выступления известного рэп-исполнителя Трэвиса Скотта началась сильная давка.