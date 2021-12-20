Die Welt: канцлер ФРГ Шольц делает ставку на доверие в отношениях с Россией

Берлин, 20 декабря. Новый канцлер Германии Олаф Шольц и правящая партия СДПГ намерены проводить более мягкую политику в отношении России, несмотря на истерики со стороны США и Украины. Об этом пишут авторы издания Die Welt.

Немецкие журналисты Николаус Долль и Клеменс Вергин отмечают, что партия СДПГ традиционно склонна к мягкому и доверительному диалогу с Москвой. Причина многочисленных неудобных заявлений Германии по России, из-за которых США и Украина регулярно бьются в истерике, кроется в одном простом правиле: Вашингтон находится за океаном, а Москва — совсем рядом, поэтому и диалог с ней должен быть конструктивным и лишенным всякой жесткости.

«Между Германией и партнером США лежит океан, а Россия совсем рядом. Вербальный радикализм нам в нынешней ситуации не поможет. У нас сейчас не новый этап холодной войны. Для снятия напряженности мы должны делать ставку на диалог и дипломатию, умеренный тон и переговоры, основанные на доверии», — цитирует Die Welt члена СДПГ Ральфа Штегнера.

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Еще одна причина, по которой Шольц будет занимать традиционно пророссийскую позицию, пишут Вергин и Долль, — это отношение немецких социал-демократов к проектам «Северный поток» и «Северный поток — 2». Среди политических элит ФРГ немало защитников трансбалтийских топливных газопроводов: экс-канцлер Герхард Шредер, влиятельный член СДПГ Мануэла Швезиг и многие другие. Даже если бы Олаф Шольц хотел вести в отношении Москвы более жесткую политику, его руки связаны, заключили авторы Die Welt.

Лидер партии СДПГ Олаф Шольц вступил в полномочия канцлера ФРГ 8 декабря. Как сообщает НСН, вскоре после избрания новый глава немецкого кабмина заявил об отсутствии политики в решении о сертификации газопровода «Северный поток — 2».