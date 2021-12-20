Пенсионерам в России напомнили условия начисления новой выплаты в 2022 году

Москва, 20 декабря. Россияне, вышедшие на пенсию по старым правилам и имеющие пенсионные накопления, получат в 2022 году дополнительную денежную выплату, пишет портал PRIMPRESS.

Мера касается мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения, которые в следующем году достигнут пенсионного возраста по старому образцу — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, данная выплата накопительной пенсии не попала под действие пенсионной реформы.

Для уточнения размера выплаты достаточно зайти в личный кабинет на сайте госуслуг. Поскольку накопления могут находиться как в Пенсионном фонде России (ПФР), так и в негосударственных пенсионных фондах, россияне должны подать заявление с указанием места, где содержатся средства.

Средний размер накопительной пенсии по стране составит 2613 рублей. Финансирование выплат уже предусмотрено в бюджете на следующий год.

ПФР ранее напомнил условия получения «сельской надбавки» к пенсии. Повышенная выплата распространяется на неработающих пенсионеров с трудовым стажем от 30 лет в соответствующей местности.

Инициативная группа депутатов Госдумы направила для получения заключения в правительство проект закона о 13-й пенсии. Речь идет о соцподдержке, которая должна распространиться как на неработающих, так и получающие доход пожилых людей, пишет «ФедералПресс».