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Парламент Ливии обсудит 27 декабря формирование нового правительства

Весь мир
Парламент Ливии обсудит 27 декабря формирование нового правительства
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 20 декабря. Парламент Ливии проведет заседание на следующей неделе, чтобы обсудить формирование временного кабинета министров. Об этом сообщил глава комитета по наблюдению за выборами Палаты представителей Аль-Хади ас-Сагир.

В интервью местному телеканалу Libya Panorama он опроверг информацию о намерении законодательного органа продлить срок полномочий нынешнего переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством премьера Абд аль-Хамида Дабибы. Депутаты намерены сменить исполнительную власть.

«Мы решили провести 27 декабря заседание под председательством Агилы Салеха, посвященное избранию нового кабмина», — заявил Ас-Сагир.

По его словам, перенос президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря, стал реальностью. Он призвал Высшую избирательную комиссию (ВИК) установить новую дату их проведения.

Действие полномочий ПНЕ завершается в пятницу. Срок оговорен в итоговом документе Форума политического диалога (ФПД).  

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к сохранению исполнительной власти в Ливии до проведения выборов. Он поддержал продолжение работы нынешнего кабмина в нарушение дорожной карты.

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ливия палата представителей
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