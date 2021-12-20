Парламент Ливии обсудит 27 декабря формирование нового правительства

Триполи, 20 декабря. Парламент Ливии проведет заседание на следующей неделе, чтобы обсудить формирование временного кабинета министров. Об этом сообщил глава комитета по наблюдению за выборами Палаты представителей Аль-Хади ас-Сагир.

В интервью местному телеканалу Libya Panorama он опроверг информацию о намерении законодательного органа продлить срок полномочий нынешнего переходного Правительства национального единства (ПНЕ) под руководством премьера Абд аль-Хамида Дабибы. Депутаты намерены сменить исполнительную власть.

«Мы решили провести 27 декабря заседание под председательством Агилы Салеха, посвященное избранию нового кабмина», — заявил Ас-Сагир.

По его словам, перенос президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря, стал реальностью. Он призвал Высшую избирательную комиссию (ВИК) установить новую дату их проведения.

Действие полномочий ПНЕ завершается в пятницу. Срок оговорен в итоговом документе Форума политического диалога (ФПД).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к сохранению исполнительной власти в Ливии до проведения выборов. Он поддержал продолжение работы нынешнего кабмина в нарушение дорожной карты.