Forum 24: НАТО отказывается гарантировать России невключение Украины в Альянс

Брюссель, 20 декабря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался дать России гарантии того, что Украина никогда не войдет в состав Альянса, пишет чешское издание Forum 24.

Столтенберг в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что никто не будет спасать Киев от «российской агрессии». Таким образом он намекнул, что нет никаких гарантий, что Киев станет членом военного блока.

Журналисты уверены, что для России важно показать Украине, что никакие обещания и поддержка Запада не сделают страну частью НАТО.

Украина в течение нескольких лет намеревается вступить в Североатлантический альянс. Однако это желание противоречит акту независимости страны — внеблоковый статус изначально закладывался в основы государственности. Речь идет о Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. В документе отмечается, что тогда еще Украинская ССР провозгласила намерение «стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», передает НСН.