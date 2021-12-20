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Большинство перестрелок в Израиле происходит с использованием похищенного у ЦАХАЛ оружия

Весь мир
Большинство перестрелок в Израиле происходит с использованием похищенного у ЦАХАЛ оружия
wikimedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 20 декабря. Около 70% перестрелок на территории Израиля с начала 2021 года произошли с использованием выкраденного армейского оружия. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на отчет ЦАХАЛ (национальных вооруженных сил).

За последние 12 месяцев в еврейском государстве зафиксированы 675 инцидентов со стрельбой, 464 из которых произошли с участием пропавшего с военных складов вооружения. Большинство случаев имело место в палестинском секторе, в результате чего погибли свыше 100 израильских арабов.

Примечательно, что в отчете за 2011 год ЦАХАЛ приводил статистику, по которой около 65% перестрелок произошли с участием армейского оружия. То есть за десятилетие этот показатель вырос на 5%.

В 2017 году в Израиле по приблизительным подсчетам в обороте находились 267 тысяч единиц нелегальных образцов огнестрельного вооружения. Сейчас же, по оценкам Кнессета, их свыше 400 тысяч.

Вооруженны силы также зафиксировали рекордное количество взрывчатых веществ, пропавших со складов за год. Организованная преступность стала использовать взрывчатку на 22% чаще, чем в 2020 году.

Ранее соответствующие устройства содержали от 500 грамм до килограмма взрывчатых веществ военного назначения, сейчас же в заряде используются 1,5–2,5 килограмма.

Отмечается, что большая часть похищенного оружия первоначально переправляется контрабандой через границы Израиля с Ливаном, Египтом и Иорданией. Затем, после серии теневых сделок оно попадает в руки палестинских группировок.

«Через египетскую и ливанскую границы труднее провозить контрабандой оружие или наркотики, но иорданская граница — это, по сути, просто колючая проволока», — сообщает источник в израильском оборонном ведомстве.

Как правило, потери на складах обнаруживаются в ходе инспекций. Военные заявляют, что хищения совершают бедуины или местные арабы, которые якобы находят уязвимости в системе безопасности, незаметно проникают в хранилища, выносят десятки ящиков с оружием и боеприпасами за несколько минут, грузят их в машину и уезжают. При этом охрана «не замечает» даже создания проломов в складских стенах.

Пропавшее военное имущество используется прежде всего в межарабских криминальных разборках и при осуществлении террора в отношении израильтян. Так, 19 декабря силы безопасности арестовали подозреваемых в смертельном нападении на четверых граждан рядом с бывшим поселением Хомеш в Самарии. При них обнаружены винтовки M16 американского производства, некогда закупленные для ЦАХАЛ и позже похищенные.

Насильственные инциденты происходят на территории Израиля регулярно. Осенью израильское министерство иностранных дел заявило о настоящей «волне террора», накрывшей страну в период с 2015 года.

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