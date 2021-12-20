Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 12:36
12:35
Общество
Кардиолог Шалыгина назвала отрыв тромба частой причиной смерти молодых людей
12:34
Технологии
Apple готовится запустить новый iPhone SE в пробное производство
12:33
Экономика
Объем вложений россиян в крипторынок превысил 5 триллионов рублей
12:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о появлении экс-мужа в шоу «Давай поженимся!»
12:30
Общество
Американский боец смешанных единоборств Джордан Янг умер на 28-м году жизни
12:30
Происшествия
Скользкая дорога спровоцировала ДТП с «перевертышем» на Дальневосточном проспекте
12:30
Общество
Хореограф Егор Дружинин посетил квартирник кавер-группы «Минус 40»
12:30
Видео
Изделия молодого модельера из Челябинска получили мировую популярность
12:29
Политика
Политолог Рар назвал партию «Зеленых» инициатором антироссийских настроений в Германии
12:29
Армия
19FortyFive: гиперзвуковые ракеты и беспилотники пустят ко дну любой авианосец ВМС США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Венгрия заявила о готовности сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке

Политика
Венгрия заявила о готовности сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке
wikipedia.org  /  PD

Будапешт, 20 декабря. Власти Венгрии готовы сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке, заявил политик Ференц Денч.

По словам, первого заместителя госсекретаря министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны по вопросам миграции и делам Северной Америки, существует разница в трактовке понятий «мигрант» и «беженец». Он отметил, что миграция является большой проблемой современности.

«Люди порой просыпаются утром и думают, где им лучше, покидают страну обитания. Такие люди не могут рассматриваться как беженцы», — цитирует Денча ТАСС.

Он добавил, что если Россия намерена сотрудничать, то Венгрия более чем открыта к этому.

В начале декабря британский принц Уильям посетил гостиницу в городе Лидс, где разместились афганские беженцы. В разговоре с беженцами он заверил их, что людей ждет прекрасное безопасное будущее, пишет НСН.

Ранее стало известно, что Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС. Срок кредита пролонгирован на пять лет — до 31 декабря 2030 года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Венгрия заявила о готовности сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке
россия сотрудничество венгрия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать