Венгрия заявила о готовности сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке

Будапешт, 20 декабря. Власти Венгрии готовы сотрудничать с Россией по защите христиан на Ближнем Востоке, заявил политик Ференц Денч.

По словам, первого заместителя госсекретаря министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны по вопросам миграции и делам Северной Америки, существует разница в трактовке понятий «мигрант» и «беженец». Он отметил, что миграция является большой проблемой современности.

«Люди порой просыпаются утром и думают, где им лучше, покидают страну обитания. Такие люди не могут рассматриваться как беженцы», — цитирует Денча ТАСС.

Он добавил, что если Россия намерена сотрудничать, то Венгрия более чем открыта к этому.

В начале декабря британский принц Уильям посетил гостиницу в городе Лидс, где разместились афганские беженцы. В разговоре с беженцами он заверил их, что людей ждет прекрасное безопасное будущее, пишет НСН.

Ранее стало известно, что Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС. Срок кредита пролонгирован на пять лет — до 31 декабря 2030 года.