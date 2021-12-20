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Определились соперники «Зенита» на зимнем тренировочном сборе в Дубае

Спорт
Определились соперники «Зенита» на зимнем тренировочном сборе в Дубае
vk.com  /  ФК Зенит

Дубай, 20 декабря. Стали известны соперники петербургского «Зенита» по первому зимнему сбору, который пройдет в столице ОАЭ.

Пресс-служба «Зенита» сообщила на официальном сайте, что сине-бело-голубые проведут товарищеские матчи с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной» на зимнем тренировочном сборе в Дубае. Игры пройдут 22 и 25 января соответственно. Время начала матчей «Зенита» на первом зимнем сборе станет известно позже.

Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв в РПЛ, занимая первое место в турнирной таблице. В 18 матчах «Зенит» набрал 38 очков и на балла опережает располагающееся на второй строчке «Динамо». В 2022 году петербургский клуб, занявший третье место в группе C Лиги чемпионов, представит Россию в плей-офф Лиги Европы. Соперником «Зенита» по матчам 1/16 финала станет испанский «Бетис».

Ранее стало известно, что форвард «Базеля» Анри Кабрал может продолжить карьеру в «Зените». Об интересе к игроку со стороны петербургского клуба рассказал его агент.

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