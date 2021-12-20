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«Знаки времени»: почему первое в истории SMS-сообщение продали за 225 тысяч долларов

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 11:57
Экономика
«Знаки времени»: почему первое в истории SMS-сообщение продали за 225 тысяч долларов
pxhere.com  / 

Первый в истории мира биткоин будет стоить в десятки раз больше, чем остальные. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Недавно стало известно, что первое в мире SMS-сообщение в виде невзаимозаменяемого токена будет продано на аукционе за 225 тысяч долларов.

«Это очень логично в контексте всеобщей цифровизации. Да, это цифровой артефакт, ну и что? А деньги у вас на банковском счету какие? Тоже цифровые? Однако же вы можете прийти в магазин и карточкой или даже телефоном оплатить набором нулей и единиц абсолютно реальную вещь. Раньше люди носили с собой достаточно тяжелые кошельки с золотыми монетами. Потом купцы решили, что иметь при себе такую ношу неудобно и опасно. Появились разные бумаги, с которыми можно приехать в другой город и получить там нужную сумму денег. Теперь созданы цифровые деньги», — сообщил эксперт.

Николай Григорьев также выразил уверенность в том, что такой лот непременно найдет своего покупателя.

«Это продолжение в новом цифровом мире прежней манеры покупать, к примеру, кусочек бумажки с автографом Александра Пушкина или гитару, на которой играл известный исполнитель. Это сувениры. Знаки времени», — пояснил собеседник ФАН.

Первый в истории мира биткоин будет стоить в десятки раз больше, чем остальные
facebook.com / Николай Григорьев

В завершение он добавил, что, на его взгляд, подобной желанной ценностью для коллекционеров редкостей может стать даже криптовалюта.

«Если однажды кто-нибудь сумеет каким-то образом маркировать первый в мире намайненный биткоин, эта «монета» может стоить на два-три порядка дороже, чем остальные», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН назвал героя фильма «Брат» Данилу Багрова отличным кандидатом в герои комикса. По словам собеседника, авторам придется хорошо постараться, чтобы придумать приключения, достойные всенародно любимого героя.

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биткоин григорьев аукцион маркетолог
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