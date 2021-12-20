ВВП Евросоюза снизился на 5,9% из-за коронавирусных ограничений

Брюссель, 20 декабря. Валовый внутренний продукт Евросоюза по итогам 2020 года составил 13,4 трлн евро, и это на 5,9% меньше, чем в 2019 году, следует из данных Евростата.

Данное снижение является первым с 2009 года: тогда падение составило 4,3% по сравнению с 2008-м. Спад в прошлом году эксперты связывали с ограничениями, которые власти ввели для борьбы с пандемией коронавируса.

Наибольшее снижение ВВП в 2020 году по сравнению с 2019-м аналитики зафиксировали в Испании (-10,8%). За ней расположились Греция (-9%), Италия (-8,9%), Португалия (-8,4%), Мальта (-8,2%), Хорватия (-8,1%) и Франция (-7,9%). Единственной страной, в которой наблюдался рост, оказалась Исландия — 5,9%.

Тем временем годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 4,9%, что стало рекордом с 1991 года. Экономисты прогнозировали такой сценарий с учетом массовых госзаимствований европейских стран для поддержки бизнеса и населения в условиях COVID-19.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Ограничения, введенные еще в 2014 году, пролонгируются каждые полгода, пишет «ФедералПресс».