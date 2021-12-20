Певица Гречка прошла курс психотерапии после критики Земфиры

После спада популярности Земфиры Рамазановой на сцене появилась немало достойных исполнительниц, которые точно заслуживают внимания. Некоторых из них можно поставить с автором хита «Доказано» в один ряд.

Такими певицами были Монеточка и Гречка. Кто-то из них откровенно «косил» под знаменитую рокершу, а кто-то пытался сделать свое. Видимо, Земфире это не очень понравилось, и она решила высказаться по этому поводу.

Первой под раздачу попала петербургская певица Гречка. Про нее подруга Ренаты Литвиновой радикально написала в соцсетях.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала Земфира.

Стоит отметить, что к тому моменту начинающая певица переживала трудный период. Она не принимала себя, считала себя некрасивой и критически относилась к своему творчеству. Такой удар от всероссийской любимицы, в том числе Гречки, для девушки оказался болезненным.

Публика была шокирована подобным поведением Земфиры. Многие встали на сторону Гречки и упрекнули исполнительницу хита «Ариведерчи» в том, что она не смеет критиковать других. Ответа на эти реплики от Земфиры не последовало.

Накануне выхода нового альбома Анастасии Ивановой (настоящее имя Гречки) под названием «Закат Диснея» певица дала откровенное интервью. Гречка призналась, что благодаря сказанной Земфирой фразе проблему с самоопределением и комплексами ей удалось решить.

Молодая певица поняла, что к критике и популярности не готова. Она научилась принимать себя и удалила Instagram после критики Земфиры. Девушка глубоко переживала после мнения «девочки-скандала».

Выяснилось, что Земфира проанализировала случившееся и извинилась перед Анастасией. Ей удалось найти адрес Гречки и написать текст с извинениями.

«Была неправа, заработалась», — написала Земфира спустя год после случившегося.

Гречка сообщила, что на кумира не обижается и умеет прощать.