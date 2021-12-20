Националисты устроили пикет в Киеве из-за концерта Басты

Киев, 20 декабря. Националисты организовали акцию протеста в Киеве из-за концерта российского рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) 19 декабря. Они жгли файеры и скандировали требования запретить выступления россиян на Украине.

Местный телеканал «1+1» выпустил сюжет, в котором рассказал о действиях радикалов. Националисты выстроились перед началом выступления Басты, который давал концерт в Stereo Plaza в Киеве. Они пришли к концертной площадке с плакатами, на которых были надписи: «Полный запрет выступлений москвоартистов», «Нет московской экспансии на Украине». Националисты кричали «Позор» и жгли файеры.

Служба безопасности Украины внесла более 140 российских артистов в черный список, запретив им въезд в страну. Осенью 2017 года Басту включили в этот список на три года. Свое решение руководство Украины объяснило посещением Крыма рэпером. Срок запрета истек в 2020 году.