Замглавы МИД РФ Рябков исключил консультации с США по вопросам виз до конца года

Москва, 20 декабря. Консультации с США по вопросам взаимной выдачи виз уже не возобновятся до конца года из-за неготовности к диалогу со стороны Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Госдеп США никак не корректирует свою позицию по вопросам выдачи разрешения на въезд, внося лишь «косметические» изменения в заявления по этой проблеме. Пока американская сторона кардинально не пересмотрит свой подход к визам, никакого продвижения в переговорах не будет, и до конца года сенсаций ожидать не приходится, отметил Рябков.

«Я думаю, что это уже невозможно, с учетом того, что сегодня 20 декабря, а никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позицию по ключевым вопросам, о которых мы неоднократно говорили, нет. Все, что имеет место, это некая косметика, такое украшательство своей собственной позиции, мы это... именно так и расцениваем... Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет», — подчеркнул Сергей Рябков в ходе брифинга.

Ранее Госдеп США сообщал о достижении прогресса в вопросах выдачи дипломатических виз России. Однако, как сообщает НСН, американское дипломатическое ведомство вот уже полгода не выдает разрешение на въезд генконсулу РФ в Нью-Йорке.