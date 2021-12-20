Аналитики SCMP констатировали сближение России и Китая на фоне давления со стороны Запада

Пекин, 20 декабря. Нарастающее давление Запада способствуют все большему укреплению связей между Москвой и Пекином, уверены аналитики китайского издания South China Morning Post (SCMP).

Эксперты напомнили, что сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден пообещал новые санкции против Москвы в случае опрометчивых действий в отношении Украины. Китайские аналитики объяснили на пальцах, как в свете подобных выпадов Вашингтона Москва неизбежно сближается с Пекином, передает «ПолитРоссия».

«Вместо того, чтобы искать компромисс, Соединенные Штаты и их союзники становятся все более язвительными по отношению к России, а также к Китаю. В октябре министр обороны США Ллойд Остин принял участие в первой после пандемии встрече министров обороны трансатлантического альянса по безопасности, включив Китай в повестку дня саммита наряду с "пагубной" деятельностью РФ», — гворится в материале SCMP.

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В свою очередь, Россия продолжает оказывать поддержку Китаю. Москва и Пекин все чаще подчеркивают близость отношений и высокий уровень взаимного доверия, констатировали аналитики. Недавно Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, передает Радио Sputnik. Обсуждение агрессии США стало одной из тем в диалоге двух лидеров.

Главы государств беседовали более часа в режиме видеоконференции, пишет НСН. Си Цзиньпин в ходе разговора поблагодарил Путина за противодействие попыткам других стран поссорить Россию и Китай.