Хакамада призналась, что до сих пор не оправилась после смерти мужа

Москва, 20 декабря. Политик и телеведущая Ирина Хакамада объяснила, почему не готова делиться с публикой переживаниями из-за потери супруга Владимира Сиротинского, и рассказала о примирении с утратой.

Ирина Хакамада уже несколько месяцев пытается оправиться после смерти супруга Владимира Сиротинского. Телеведущая периодически поднимает эту тему в своем Instagram-аккаунте, однако все чаще подписчики замечают в ее блоге мотивирующие посты и фотографии из путешествий.

Политик призналась в беседе с изданием Psychlogies, что не планирует оплакивать мужа перед фолловерами, ведь она «не плакальщица наемная инстаграмная». Хакамада отметила, что в ее жизни не раз возникали тяжелые моменты, но она до сих пор не оправилась от потери супруга.

«У меня ребенок болел раком. И выжил. Я ходила к террористам на «Норд-Ост», зная, что меня могут убить или оставить в заложниках... Нет смысла посвящать целый курс смерти мужа. К тому же вряд ли я кому-то помогу, я сама пока не знаю, как пережить потерю. Разве это легко? Умер человек, с которым вы жили 25 лет, и вы его забыли? Я пока это не пережила», — поделилась телеведущая.

Хакамада сообщила о смерти Сиротинского 15 сентября. Вскоре она поделилась своими переживаниями с подписчиками и призналась, что задумывалась о мести.