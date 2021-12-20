Дочь бизнесмена Гуцериева вышла замуж в роскошном платье за несколько миллионов рублей

Москва, 20 декабря. Бизнесмен Михаил Гуцериев выдал дочь Софию замуж за Ингора Патиева. Свадебная церемония произвела фурор: на невесте было дорогое роскошное платье, а интерьер был поистине сказочным.

София отправилась под венец 18 декабря. На ней было пышное белоснежное платье, украшенное драгоценными камнями. Наряд с многометровым шлейфом от известного ливанского дизайнера стоил несколько миллионов рублей.

Молодых поздравляли не только родные и близкие, но и звезды. Музыкальные сюрпризы подготовила певица Ани Лорак, которая исполнила как новые песни, так и старые хиты. Позднее на сцену поднялись исполнители Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс. Последний, к слову, несмотря на развод, зажигал больше всех: он станцевал лезгинку. Гости остались в большом восторге.

Удивил гостей свадьбы декор банкетного зала. В этот праздничный вечер дом торжества «Сафиса» буквально утопал в цветах. Все было выполнено в нежных оттенках голубого, фиолетового и белого. Главным цветом был синий, которым были украшены столы и сцена.

Недавно о радостном событии в жизни рассказала певица и телеведущая Ольга Орлова. Артистка связала себя узами брака с бизнесменом по имени Валерий.