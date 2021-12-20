Немецкий политолог Рар: за угрозами санкций против Путина стоят Украина и страны Балтии

Москва, 20 декабря. Нападки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт против России и лично президента РФ Владимира Путина скрывают истинные мотивы коллективного Запада. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Своими соображениями по поводу предложения Ламбрехт о введении персональных санкций для представителей российской политической элиты бывший советник кабмина ФРГ поделился в личном Telegram-канале. По словам Рара, немецкие власти идут на поводу у истерической полемики Украины, Польши и стран Балтии, которые сильнее других выступают против достижения договоренностей Москвы с ЕС НАТО о гарантиях безопасности. Для Европы наступил момент истины, подчеркивает эксперт: если официальный Берлин поддастся давлению и выберет политику нападок и санкций вместо переговоров о гарантиях безопасности, ни о каких конструктивных отношениях России и коллективного Запада речи быть не может.

«К большому сожалению, российские предложения об корректировке европейской безопасности отвергаются западными экспертами и СМИ. Политики, однако, пока молчат. Байден, Шольц и Макрон думают. Эксперты в западных институтах и в СМИ тем временем истерят — с пеной у рта возмущаются, как это Россия "посмела", требовать уступки от Запада! А Россия требует только одно: чтобы НАТО вернулась на позиции 1997 года, когда НАТО и Россия договорились, что Запад не будет создавать военную инфраструктуру в Восточной Европе», — написал Александр Рар.

ФБА «Экономика сегодня» /

Истинный интерес Запада в санкциях против Путина может быть еще более пугающим, отметил политолог: путем многочисленных провокаций Россию пытаются вывести на агрессию против Украины. За Киев никто вступаться не будет, он выступит своеобразной «сакральной жертвой», пишет Рар, но сам факт открытого конфликта развяжет НАТО и ЕС руки для самого жесткого экономического и политического давления.

Ранее немецкий политолог Александр Рар раскритиковал политику США по нагнетанию конфронтации с Россией. В свою очередь, как пишет НСН, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался за диалог с Москвой по гарантиям безопасности.