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Дети из Венесуэлы стали участниками гонок на деревянных тележках

Видео

Карруча — это традиционная забава, которая объединяет сотни школьников Венесуэлы. По правилам игры необходимо забраться на холм и скатиться вниз. Побеждает самый быстрый участник.

Необычная гонка состоялась на одной из улиц города Каракас. Она привлекла более 300 детей. Чтобы поучаствовать в соревнованиях, каждому ребенку нужно было сконструировать из дерева гоночный болид — разукрашенную тележку на роликах.

«Карруча — веселая традиция. Это очень забавная игра», — сказала участница соревнований Даяна.

Старты были организованы некоммерческой организацией Carruchas El Retiro. Ее цель — сохранить традиционные игры Венесуэлы. Дети, рассевшись на своих самодельных суперкарах, поднялись на вершину большого городского холма и по очереди скатились вниз.

«Это было сложно, мне пришлось ехать очень быстро, иначе я бы проиграл. Было весело. Я рад, что поучаствовал. Если я выиграю — хорошо. Но если нет, я отлично провел время», — воскликнул участник Алехандро Карвахаль.

Победители соревнований получили призы и овации зрителей.

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игры венесуэла
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