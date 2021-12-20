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Курс турецкой лиры к доллару обвалился до рекордных значений

Экономика
Курс турецкой лиры к доллару обвалился до рекордных значений
pixabay.com

Анкара, 20 декабря. Турецкая лира к американскому доллару вновь снизилась до исторического минимума. В ходе торгов за один доллар давали 17,04 лиры. 

После этого курс скорректировался до 16,88 лиры, свидетельствуют данные торговой сессии. В минувшую пятницу, 17 декабря, Стамбульская биржа была вынуждена остановить работу примерно на 25 минут после рекордного обвала национальной валюты.

С начала текущего года лира девальвировалась вдвое. Такое падение стало одним из крупнейших за последние годы. В январе доллар стоил порядка 7,3 лиры.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ранее выделили свыше 10 млрд долларов инвестиций для Турции. Обрушение курса лиры произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении снижения ключевой ставки.

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турция лира стамбульская биржа
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