МИД России: окончательное решение об отказе от моратория на РСМД еще не принято

Москва, 20 декабря. Российская сторона еще не приняла окончательного решения по поводу отказа от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат заявил, что решение по этому вопросу никак не связано с реакцией США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он добавил, что Вашингтон пока не отреагировал на представленные РФ проекты договоров.

«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», — сообщил Рябков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в НАТО сочли «недостойным доверия» предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. В МИД РФ назвали реакцию военно-политического блока «абсурдной».