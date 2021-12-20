Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 11:07
11:05
Общество
Националисты устроили пикет в Киеве из-за концерта Басты
11:03
Политика
Замглавы МИД РФ Рябков исключил консультации с США по вопросам виз до конца года
11:02
Происшествия
Школьник с ножом напал на врача по указанию отца в Удмуртии
11:00
Общество
В Кронштадтском районе на уборку снега вышла всего одна единица техники
10:59
Политика
Аналитики SCMP констатировали сближение России и Китая на фоне давления со стороны Запада
10:55
Происшествия
Эксперты прокомментировали крупнейший сбой в информационных системах ГИБДД
10:55
Шоу-бизнес
Хакамада призналась, что до сих пор не оправилась после смерти мужа
10:53
Шоу-бизнес
Дочь бизнесмена Гуцериева вышла замуж в роскошном платье за несколько миллионов рублей
10:50
Происшествия
Два обгоревших трупа нашли в нежилом здании в Красной поляне
10:48
Политика
Немецкий политолог Рар: за угрозами санкций против Путина стоят Украина и страны Балтии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России: окончательное решение об отказе от моратория на РСМД еще не принято

Политика
МИД России: окончательное решение об отказе от моратория на РСМД еще не принято
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 декабря. Российская сторона еще не приняла окончательного решения по поводу отказа от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат заявил, что решение по этому вопросу никак не связано с реакцией США на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он добавил, что Вашингтон пока не отреагировал на представленные РФ проекты договоров.

«У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», — сообщил Рябков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в НАТО сочли «недостойным доверия» предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. В МИД РФ назвали реакцию военно-политического блока «абсурдной».

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России: окончательное решение об отказе от моратория на РСМД еще не принято
россия сша рябков ракеты дрсмд
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать