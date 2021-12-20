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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о неоднородной зиме

Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о неоднородной зиме
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 декабря. Погода в январе и феврале в европейской части России может носить неоднородный характер, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что после Нового года сильные морозы могут резко сменяться оттепелями. Однако точнее судить о погоде в грядущем 2022 году пока сложно.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — добавил Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

Метеорологи в своих профессиональных обсуждениях обычно не оценивают точность прогнозов в процентах. Существует определенный вектор оценок, каждый компонент которого говорит, насколько хорош или не очень удачен прогноз, резюмировал синоптик.

При этом жителей европейской части России в ближайшие дни ждет аномально холодная погода. Температура упадет на 7-12 градусов ниже среднегодовых показателей.

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погода россия новый год
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