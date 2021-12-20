Эксперты прокомментировали крупнейший сбой в информационных системах ГИБДД

Москва, 20 декабря. Специалисты дали оценку масштабному отказу в работе серверов ГИБДД из-за коммунальной аварии, затронувшей центр обработки данных (ЦОД) в Москве.

Из-за прорыва трубопровода 18 декабря вода залила серверы ГИБДД, находящиеся в центре обработки данных (ЦОД) в Москве. В результате по всей России вышли из строя информационные системы Госавтоинспекции. Граждане в течение суток не могли зарегистрировать автомобили, сдать экзамены на водительские права, был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В это же время выяснилось, что у ведомства не оказалось дублирующих серверов, сообщает Life.ru.

Оценивая этот инцидент, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил, что «подобные системы нередко выходят из строя, поэтому нужно стараться минимизировать вред». В связи с этим Кусков указал на необходимость сохранения всей информации, которая уже была внесена в реальном режиме времени с тысяч МРЭО по всей территории России, чтобы «в крайнем случае можно было восстановить ее из какого-то последнего этапа».

По мнению специалиста по эксплуатации центров обработки данных (ЦОД) Егора Бобрышева, произошедшая коммунальная авария — «одно из наиболее серьезных событий по последствиям для эксплуатации ЦОД. Банку, например, на такой случай стоит иметь резервную площадку с нулевым временем переключения, но для портала МВД это скорее нормально, чем нет». Как считает Бобрышев, это «только вопрос размера средств, вложенных в резервирование инфраструктуры». В любом случае при классическом подходе к строительству ЦОД место его размещения выбирается так, «чтобы рядом просто не было коммуникаций, прорыв которых может нарушить их функционирование».

Ранее ФАН сообщал о заявлении МВД России в связи с отменой 19 декабря приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. Ведомство сослалось на то, что его серверы залиты водой по причине коммунальной аварии.